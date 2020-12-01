В Татарстане создан молодежный проектный офис Организации Исламского Сотрудничества

Руководитель Росмолодежи Александр Бугаев и глава министерства по делам молодёжи Республики Татарстан Дамир Фаттахов подписали соглашение о создании в Татарстане Федерального Проектного офиса международного молодежного сотрудничества по направлению «Россия — ОИС» (Организации Исламского Сотрудничества — ред.) Подписание состоялось в рамках Х юбилейного молодёжного форума «Наш Татарстан».



Подписание соглашения это очень важное направление. Исламский мир, ОИС — огромное направление. Такая дипломатия между молодыми людьми — самая эффективная, — заявил Бугаев.



Целью создания является проектная поддержка системного взаимодействия молодежи и молодежных организаций России с молодежью и молодежными организациями стран ОИС. В рамках деятельности офиса будет организовано сопровождение молодежных организаций Российской Федерации по взаимодействию со странами ОИС, создана методическая база для молодежи по основам межнациональной коммуникации со странами ОИС, а также определен вектор работы молодежи в пространстве ОИС.



В республике проектный офис будет функционировать на базе молодежного движения «Сэлэт».



Таким образом проектный офис в Татарстане стал четвёртым в России. До этого, аналогичные офисы появились в Ульяновске, Салехарде и Омске.