Казанский телеведущий рассказал в стендап-шоу, как начинал карьеру вместе с президентом Украины

Фото: скриншот

Казанский телеведущий Тимофей Вагнер выступил в новом стендап-шоу «Взрослые люди» московского телеканала. Перед выступлением он рассказал, что в былые годы играл в КВН в один период с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В своем выступлении комик упомянул о пропасти между 20-летними и 50-летними, объяснил почему не любит ночные клубы и рассказал о своих взаимоотношениях с женщинами.

В проекте также выступили ведущая праздников из Ленинградской области Татьяна Меньшикова, продавец из пивной Янина Герасимова и уроженец Саратова Владимир Лачинов.