Казанский телеведущий рассказал в стендап-шоу, как начинал карьеру вместе с президентом Украины
Казанский телеведущий Тимофей Вагнер выступил в новом стендап-шоу «Взрослые люди» московского телеканала. Перед выступлением он рассказал, что в былые годы играл в КВН в один период с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В своем выступлении комик упомянул о пропасти между 20-летними и 50-летними, объяснил почему не любит ночные клубы и рассказал о своих взаимоотношениях с женщинами.
В проекте также выступили ведущая праздников из Ленинградской области Татьяна Меньшикова, продавец из пивной Янина Герасимова и уроженец Саратова Владимир Лачинов.ОбществоКультура Татарстан
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