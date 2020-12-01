В Нижнекамске при реконструкции дамбы укладывают дорогу из морозостойкого бетона

В Нижнекамске при реконструкции дамбы уложено уже более 4 200 бетонных плит — 70% от общего количества. Строителям осталось сформировать откос на участке менее 100 метров.

Теперь им требуется уложить дорожное полотно на протяжении 2,7 км, сообщается на сайте e-nkama.ru. Для этого применяется морозостойкий гидротехнический бетон. При укладке он будет прогреваться по специальной технологии.

«Для того, чтобы работы провести качественно и безопасно нам необходимо продлить ограничение движения по дамбе. Думаю, что эти временные трудности мы переживем и к весне уже получим новую хорошую дорогу», — написал на своей странице в Instagram советник главы Нижнекамского района Тагир Камалетдинов.