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В Казани достроили детсад в ЖК «Седьмое небо»

21:56, 30.11.2020
В Казани достроили детсад в ЖК «Седьмое небо»
Фото: gsn.tatarstan.ru

В Казанском ЖК «Седьмое небо» завершили строительство детсада на 220 мест. Госстройнадзор выдал подрядчику заключение о соответствии.

Теперь застройщик может добиваться введения объекта в эксплуатацию.

Здание рассчитано на 12 групп, на первом этаже расположены ясли, пищеблок и медицинский кабинет, сообщает пресс-служба Госстройнадзора. На втором этаже размещены музыкальный зал, групповые ячейки для детей среднего и старшего возраста, административные помещения.

На улице установлены площадки с теневыми навесами, оборудованы игровые площадки с малыми архитектурными формами, посажены кустарники, устроен газон.

НедвижимостьОбществоОбразование Татарстан
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