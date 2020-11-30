Биткоин побил собственный рекорд 2017 года

Фото: Mike Cauldwell / wikipedia.org

В понедельник биткоин побил собственный рекорд, превысив отметку в $19 800. Это приблизительно на $220 выше рекорда декабря 2017 года, после которого криптовалюта фатально обрушилась.

В 18:14 по московскому времени стоимость криптовалюты достигала $19 829, сообщает Forbes.

В этом году рост криптовалюты идет уверенно. Напомним, в 2016-2017 году биткоин рос так уверенно, что заставил говорить о себе самые консервативные и влиятельные финансовые институты мира. Правда большинство из них отзывались о криптовалютах негативно и сравнивали их с финансовыми пирамидами. И отчасти это оказалось оправданным, биткоин вскоре рухнул с 19 до 4 тысяч долларов.