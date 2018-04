Почему рухнул биткоин и кто атакует рынок криптовалют

Биткоин-евангелист Константин Никонов о вчерашнем падении курса биткоина на 15% и «противостоянии» Bitcoin и Bitcoin Cash

Накануне курс биткоина упал на 15% по сравнению с абсолютным рекордом, достигнутым криптовалютой в понедельник. «Реальное время» обратилось к российскому биткоин-евангелисту Константину Никонову, который рассказал о причинах очередного падения курса криптовалюты, стремительном росте биткоина, наблюдавшемся в последнее время, а также о том, стоит ли вкладываться в Bitcoin, когда есть Bitcoin Cash.

Сингапур всему виной?

По сравнению с абсолютным рекордом 17 декабря, когда биткоин стоил 20,089 доллара, вчерашнее падение курса составило 15% (стоимость снизилась до 16,626 доллара). Если судить по первым публикациям в прессе, появившимся сразу после подешевения биткоина, эксперты связали произошедшее с серьезными опасениями переоценки криптовалюты.

Дело в том, что во вторник, за день до падения курса, денежно-кредитное управление Сингапура выступило с предостережением о рисках, связанных с инвестициями в ICO и криптовалюты, которые не являются законным платежным средством, не эмитируются никаким правительством и не подкреплены никакими активами. Ведомство посоветовало «действовать с особой осторожностью и осознавать существенные риски», которые инвесторы берут на себя, инвестируя в криптовалюты.

Также падение курса на 15% могло частично спровоцировать заявление соучредителя компании Bitcoin.com Эмиля Ольденбурга. В интервью изданию Business Insider он заявил, что «избавился от своих биткоинов», так как у этой криптовалюты «нет перспектив стать торговой валютой». Спикер также указал на ряд недостатков биткоина: высокие комиссии, падающая скорость переводов, а также пропускная способность сети, ограниченная размером блока.

«Реальное время» обратилось к известному российскому биткоин-евангелисту Константину Никонову, чтобы выяснить, действительно ли озвученные события могли повлиять на падение курса криптовалюты и с чем связан стремительный роста биткоина в последние дни.

Константин Никонов: «В первую очередь причиной падения стал стремительный рост курса биткоина до этого. Такой рост не может быть без последующей коррекции». Фото vk.com



«Я не могу рекомендовать Bitcoin Cash для долговременных инвестиций»

— Константин, согласны ли вы с экспертами, заявившими, что причиной падения курса стало предостережение Monetary Authority of Singapore, а также заявление соучредителя компании Bitcoin.com Эмиля Ольденбурга? Возможно, вы видите другие причины?

— В первую очередь причиной падения стал стремительный рост курса биткоина до этого. Такой рост не может быть без последующей коррекции. В этом случае любая негативная новость может повлиять на начало продаж. Думаю, предостережение Monetary Authority of Singapore было одной из причин падения. Заявление Ольденбурга же было следствием начала падения. Он просто воспользовался ситуацией, чтобы начать игру на понижение с параллельными действиями на повышение курса Bitcoin Cash, в котором Ольденбург заинтересован.

Эмиль Ольденбург — техдиректор сайта Bitcoin.com, который принадлежит Роджеру Веру. Известно, что Роджер Вер стоит за Bitcoin Cash, плюс он активно проталкивал хардфорк Segwit2x, а когда от него отказались, то устроил атаку на биткоин в 10-х числах ноября с одновременным пампом Bitcoin Cash. Известно, что в тот раз Роджер Вер продал 25 000 биткоинов. В данный момент атака очень схожа. Снова на фоне больших комиссий на переводы (что может достигаться в том числе спамом транзакциями) создается негативный новостной фон и одновременно продается большое количество биткоинов. И одновременно растет курс Bitcoin Cash.

Почитайте его высказывания из «Твиттера»: «The reason there is so much hostility from Bitcoin Core towards Bitcoin Cash is because Core knows they have stolen the name but are advocating a completely different system than what was originally described by Satoshi. Bitcoin Cash is Bitcoin» («Причина, по которой исходит так много враждебности от Bitcoin Core к Bitcoin Cash, состоит в том, что в Core знают, что они украли имя, но выступают за совершенно другую систему, чем то, что изначально было описано Сатоши (Satoshi Nakamoto —псевдоним изобретателя биткоина). Bitcoin Cash и есть Bitcoin»).

Константин Никонов: «19 декабря, были открыты продажи ASIC-майнеров Bitmain S9 для майнинга биткоина и Bitcoin Cash. При этом, это оборудование продается только за Bitcoin Cash». Фото youtube.com



Выдвину и конспирологическую версию: известно, что 19 декабря, были открыты продажи ASIC-майнеров Bitmain S9 для майнинга биткоина и Bitcoin Cash. Причем это оборудование продается только за Bitcoin Cash. Продажи начались вчера и вчера же закончились (ввиду большого спроса и искусственно создаваемого дефицита). После этого начался резкий рост курса Bitcoin Cash. Профит для продавца оборудования очевиден: получает много Bitcoin Cash, задирает курс путем манипуляций на рынке, продает Bitcoin Cash, получает вдвое большую прибыль. Рост курса на пике был 100% (с 0,13 BTC за BCH до 0,3).

— Связываете ли вы, наряду с Сингапуром, недавний резкий рост курса биткоина со спекулятивной активностью? Чем объясняется подобное предположение?

— На рост курса биткоина в последние дни в первую очередь повлияло начало торговли фьючерсами на биткоин на традиционных биржах. Это значит, что биткоин, по сути дела, стал доступен для торговли традиционным игрокам фондового рынка. Это очень положительная новость для биткоина, что и привело к скачку курса.

— Ольдернбург не единственный, кто заявляет о недостатках Bitcoin и преимуществах Bitcoin Cash (размер блока, к примеру). Видите ли вы перспективы во вложениях в Bitcoin или инвесторам действительно лучше обратить внимание на Bitcoin Cash?

— У Bitcoin Cash нет никаких существенных преимуществ перед Bitcoin. Увеличенный размер блока — это временное решение, которое к тому же может привести к централизации майнинга Bitcoin Cash. За Bitcoin Cash не стоит серьезная команда разработчиков, как в случае биткоина. По сути дела, Bitcoin Cash — это криптовалюта, полностью контролируемая небольшим количеством людей, которые используют ее для атак на оригинальный Bitcoin и манипулирования рынком.

Поэтому я не могу рекомендовать Bitcoin Cash для долговременных инвестиций. Bitcoin был и остается самой надежной криптовалютой с проверенной временем математической моделью, отличными разработчиками, большим количеством независимых майнеров и всеобщим доверием. Именно Bitcoin я рекомендую для долговременных инвестиций. А периодические падения можно использовать для того, чтобы докупить Bitcoin по хорошей цене.

Три дня назад курс биткоина превысил отметку в 20,042 доллара на фоне ожидания начала торгов фьючерсами на эту криптовалюту на крупнейшей в мире товарной бирже CME Group. Фото twitter.com/bits_media

Стремительный рост после серьезного падения

Стоит напомнить, что еще месяц назад курс криптовалюты Bitcoin показал рекордное падение, потеряв за неделю 28,89%. Так, с пятницы 10 ноября курс снизился на 9,5%, а если считать со среды, когда был взят новый рекорд (7,8 тыс. долларов за Bitcoin), стоимость криптовалюты снизилась и вовсе на 29%. Основными причинами произошедшего эксперты называли не оправдавшиеся ожидания участников рынка от хардфорка биткоина SegWit2X и последовавший за этим переток инвесторов на Bitcoin Cash.



Спустя две недели курс самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin пробил психологическую отметку в 10 тыс. долларов — тогда ЦБ РФ предупреждал о возможном пузыре на рынке, а эксперты призывали власти начать собирать налоги с транзакций. На этом рост не прекратился — 7 декабря биткоин пробил рекордные для себя отметки в 14 тыс., 15 тыс., 16 тыс. и 17 тыс. долларов, а на следующий день криптовалюта превысила отметку в 18 тыс. долларов впервые в истории торгов. Три дня назад курс биткоина превысил отметку в 20,042 доллара на фоне ожидания начала торгов фьючерсами на эту криптовалюту на крупнейшей в мире товарной бирже CME Group. На момент написания этого материала, после всех пережитых потрясений, курс биткоина составлял 17,540 доллара.