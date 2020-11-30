Новый законопроект о запрете иностранного гражданства будет распространяться на главу ЦБ

Председатель Центробанка РФ попал в список чиновников, которым запрещено иметь какое-либо гражданство кроме российского. Эта должность упоминается в президентском законопроекте, расширяющем список таких госслужащих и военных.

«На должность председателя Банка России может быть назначен гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства», — говорится в документе.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который расширяет категории чиновников и военных, не имеющих права иметь гражданство или вид на жительство в каких=-либо странах, кроме России.