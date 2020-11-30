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Следком по Татарстану возбудил уголовное дело после смертельного падения рабочего на стройке

19:48, 30.11.2020
Следком по Татарстану возбудил уголовное дело после смертельного падения рабочего на стройке
Фото: realnoevremya.ru

В Казани Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 37-летнего рабочего при строительстве многоуровневой парковки на улице Глушко. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

Фото: соцсети

Сейчас ведомство проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка должностным лицам, ответственным за обеспечение безопасности на стройке.

Ранее по факту гибели рабочего на стройплощадке на улице Глушко проверку начала прокуратура Советского района Казани.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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