S.T.A.L.K.E.R 2 был доступен для предзаказа несколько часов

Фото: YouTube

Ретейлер GameStop в своем ирландском отделении на несколько часов опубликовал страницу с предзаказом украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. Пользователи сделали скриншот страницы, но в данный момент оформить предзаказ на игру уже невозможно — страница закрыта.

Вскоре комьюнити-менеджер компании–разработчика S.T.A.L.K.E.R. 2 заявил, что страница была открыта лишь в целях исследования ретейлером спроса на игру, а сам разработчик не объявлял предзаказы.

Скрин: games.mail.ru

Ирландский ретейлер указывал цену за предзаказ — 69.99. Fenec (ник менеджера) отметил, что цена не является окончательной, но с точки зрения сайта она логична, так как игра относится к релизам нового поколения.

Напомним, S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на Xbox Series X и ПК, при этом игра достанется бесплатно владельцам Xbox Game Pass. Компания-разработчик GSC Game World заявляла, что уже определилась с датой выхода игры, но не хочет ее называть, чтобы не повторить судьбу Cyberpunk 2077.