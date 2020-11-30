В ЖК «Салават купере» 340-квартирный дом получил заключение о соответствии
В третьем квартале ЖК «Салават купере» по улице Нурихана Фаттаха 340-квартирный жилой дом получил положительное заключение Госстройнадзора РТ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Общая площадь здания 17-этажного дома №3-6 составила 21 891,7 кв. метров. Территория рядом с домом благоустроена, имеется детская площадка.
Дом №3-6 «Салават купере» построен по республиканской программе соципотеки и национальному проекту «Жилье и городская среда».
О том, что 340-квартирный дом прошел итоговую проверку инспекции Госстройнадзора Татарстана, стало известно 11 ноября.
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