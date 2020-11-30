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В ЖК «Салават купере» 340-квартирный дом получил заключение о соответствии

16:55, 30.11.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
В ЖК «Салават купере» 340-квартирный дом получил заключение о соответствии
Фото: gsn.tatarstan.ru

В третьем квартале ЖК «Салават купере» по улице Нурихана Фаттаха 340-квартирный жилой дом получил положительное заключение Госстройнадзора РТ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь здания 17-этажного дома №3-6 составила 21 891,7 кв. метров. Территория рядом с домом благоустроена, имеется детская площадка.

Фото: gsn.tatarstan.ru

Дом №3-6 «Салават купере» построен по республиканской программе соципотеки и национальному проекту «Жилье и городская среда».

О том, что 340-квартирный дом прошел итоговую проверку инспекции Госстройнадзора Татарстана, стало известно 11 ноября.

Татьяна Демина
Недвижимость Татарстан
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