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В Казани еще один дом в «Салават купере» скоро получит заключение о соответствии

16:31, 11.11.2020
В Казани еще один дом в «Салават купере» скоро получит заключение о соответствии
Фото: gsn.tatarstan.ru

В Казани еще один дом в ЖК «Салават купере» прошел итоговую проверку. Общая площадь 17-этажного дома №3-6 составляет 21 891,7 кв. м. Об этом сообщает Госстройнадзор Татарстана.

Инспекторы проверили качество строительно-монтажных и отделочных работ, тепло- и электроснабжение, вентиляцию и канализацию, а еще соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и пожарной безопасности.

В ведомстве не выявили нарушений, оно соответствует требованиям проектной документации. В течение 10 дней ему выдадут заключение о соответствии. Дом строится по соципотечной программе по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Ранее сообщалось, что в том же ЖК готовится к сдаче 19-этажный жилой дом №1-6.

НедвижимостьОбщество Татарстан
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