Следком по Татарстану проводит проверку по факту получения ранения инкассатором
СУ СК РФ по РТ проводит следственную проверку по факту получения ранения инкассатором в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее «Реальное время сообщало, что в Казани 25-летний сотрудник инкассаторской службы госпитализирован с огнестрельным ранением в голову. Его состояние до сих пор неизвестно.
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