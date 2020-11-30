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Следком по Татарстану проводит проверку по факту получения ранения инкассатором

15:53, 30.11.2020
Следком по Татарстану проводит проверку по факту получения ранения инкассатором
Фото: realnoevremya.ru

СУ СК РФ по РТ проводит следственную проверку по факту получения ранения инкассатором в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее «Реальное время сообщало, что в Казани 25-летний сотрудник инкассаторской службы госпитализирован с огнестрельным ранением в голову. Его состояние до сих пор неизвестно.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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