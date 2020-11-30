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Слуцкий проиграл спор Деспотовичу после игры с ЦСКА

15:10, 30.11.2020
Слуцкий проиграл спор Деспотовичу после игры с ЦСКА
Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что проиграл спор нападающему казанцев Джордже Деспотовичу. Об этом рулевой казанцев написал в своем «Инстаграм» после победы над ЦСКА (1:0). Единственный мяч в той встрече забил Деспотович.

«Проспорил Деспоту. Теперь вынужден пиарить его Инстаграм. Подписывайтесь на лучшего нападающего прямо сейчас. Да, Артем Дзюба?» — написал тренер.

В комментарии к посту пришли оба отмеченных Слуцким футболиста — Деспотович поблагодарил тренера, а Дзюба согласился с его мнением.

«Согласен полностью», — написал Артем.

Подробнее об итогах матча между «Рубином» и ЦСКА можно почитать в материале «Реального времени».

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