В Казани cуд прекратил взяточное дело экс-директора школы №167, ей назначен штраф 100 тысяч

Фото: "Реальное время"

Судебным штрафом в 100 тысяч рублей закончилось сегодня дело бывшего директора школы №167 Лилии Хасановой, признавшейся в семи взятках 10—25 тысяч рублей за прием учеников в первые классы. Такое постановление только что вынес Советский райсуд Казани и прекратил производство по делу, передает из суда журналист «Реального времени».



Напомним, в прениях гособвинитель запросил для подсудимой не судебный, а уголовный штраф в 90 тысяч рублей — по четырем эпизодам мелкого взяточничества и трем эпизодам получения взяток на общую сумму 105 тысяч рублей.

Хасанова полностью признала вину и просила суд удовлетворить ходатайство своего адвоката о прекращении дела с назначением судебного штрафа. В последнем слове она напомнила суду о своих заслугах в сфере образования и благотворительности.

Напомним, Хасанову задержали с поличным 2 июля текущего года — после получения 25 тысяч рублей от матери будущего первоклассника. По версии следствия, предложение о зачислении ребенка за взятку женщина получила от директора на личном приеме за пару дней до этого. После отправки Хасановой под домашний арест явки с повинной написали еще шесть родителей-взяткодателей.

