Новости происшествий

17:40 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани cуд прекратил взяточное дело экс-директора школы №167, ей назначен штраф 100 тысяч

16:27, 30.11.2020 1
В Казани cуд прекратил взяточное дело экс-директора школы №167, ей назначен штраф 100 тысяч
Фото: "Реальное время"

Судебным штрафом в 100 тысяч рублей закончилось сегодня дело бывшего директора школы №167 Лилии Хасановой, признавшейся в семи взятках 10—25 тысяч рублей за прием учеников в первые классы. Такое постановление только что вынес Советский райсуд Казани и прекратил производство по делу, передает из суда журналист «Реального времени».

Напомним, в прениях гособвинитель запросил для подсудимой не судебный, а уголовный штраф в 90 тысяч рублей — по четырем эпизодам мелкого взяточничества и трем эпизодам получения взяток на общую сумму 105 тысяч рублей.

Хасанова полностью признала вину и просила суд удовлетворить ходатайство своего адвоката о прекращении дела с назначением судебного штрафа. В последнем слове она напомнила суду о своих заслугах в сфере образования и благотворительности.

Напомним, Хасанову задержали с поличным 2 июля текущего года — после получения 25 тысяч рублей от матери будущего первоклассника. По версии следствия, предложение о зачислении ребенка за взятку женщина получила от директора на личном приеме за пару дней до этого. После отправки Хасановой под домашний арест явки с повинной написали еще шесть родителей-взяткодателей.

ПроисшествияБизнесОбществоВластьОбразованиеЭкономикаФинансы Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:31
    Хороший сигнал всем директорам школ Казани - берите взятки и не бойтесь, вас не посадят. Максимум штраф в 1/10 от твоего годового оклада. Стыдный прецедент создан, товарищи.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем