В Татарстане закончили капитальный ремонт более 1 000 многоквартирных домов

В Татарстане закончили капитальный ремонт более 1 000 многоквартирных домов. Об этом сегодня на субботнем совещании в Доме правительства доложил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

По данным Госжилинспекции, работы завершены в 1 007 домах, ведомством приняты 979 объектов. Всего в этом году в программу включены 1 063 жилых дома.

Всего в Татарстане действует 25 программ капитального ремонта в социально-культурной сфере. Четыре из них реализуется в отрасли «Образование», на эти цели будет направлено более 4 млрд рублей. Из 87 детских садов работы осталось закончить только на одном объекте.

Фото: Госстройнадзор РТ

В отрасли «Здравоохранение» ведется две программы, финансирование которых достигает 1 млрд 800 млн рублей. Из 15 медицинских стационаров отремонтировано девять. Также отремонтировано семь объектов здравоохранения.



По программе капремонта ресурсных центров уже отремонтировано 15, осталось завершить работы на двух объектах.

К 15 декабря должны быть закончены капремонты учебных корпусов и общежитий. Из трех объектов работы ведутся в одном.

Программа ремонта теплых туалетов в школах завершена на на 95%. 245 туалетов уже сданы, осталось закончить работы в 41.

Семь программ капремонта действует в «Сельском хозяйстве», на эти цели выделено 1 млрд 400 млн рублей. Две программы завершены, в скором времени планируют закончить программы ремонта коровников, зернотоковых хозяйств, машинно-тракторных парков, овощехранилищ, птицеферм.

Также осталось отремонтировать два подростковых клуба из 16 по отраслевой программе «Молодежная политика».



Ранее в Болгаре после капремонта открылась школа искусств.



Ольга Плешкова