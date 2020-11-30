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В Казани за неделю выпала почти половина месячной нормы осадков

10:51, 30.11.2020
В Казани за неделю выпала почти половина месячной нормы осадков
Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным Гидрометцентра РТ, в Казани с началом холодов, практически за неделю, выпало 19 мм осадков. Это составляет 43% от месячной нормы, рассказал сегодня на «деловом понедельнике» председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

В среднем ежедневно на улицы города выходят 400 дорожных рабочих и 385 единиц техники. За неделю в Казани использовали 9,5 тыс. тонн песчаной смеси для обработки дорог, вывезли 13 тыс. тонн снега. Все снегоплавильные пункты открыты, констатировал Куляжев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, в городе восемь мест для временного складирования снега. Все основные магистрали содержатся в нормативном состоянии, отметил докладчик.

Ранее в Казани запустили горячие линии по вопросам уборки снега.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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