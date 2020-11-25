В Казани запустили горячую линию по вопросам уборки снега

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани запустили горячие линии по вопросам уборки снега.

Жители Авиастроительного и Ново-Савиновского района могут позвонить по номеру +7(843)555-07-96. Горячая линия работает круглосуточно.

Для Вахитовского и Приволжского районов работают два телефона: +7(843)264-35-00 (звонки принимаются с 9.00 до 18.00) и +7(843)292-51-89 (МУП «Трест «Горводзеленхоз», с 9.00 до 18.00).

По вопросам уборки снега в Кировском и Московском районах города можно позвонить по номеру +7(843)557-76-10 (круглосуточно).

Жители Советского района Казани могут дозвониться по номеру +7(843)295-77-05 (круглосуточно, МУП «Городские мосты»).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За уборку снега в казанских дворах отвечают управляющие компании и товарищества собственников жилья (ТСЖ). Если качество уборки придомовой территории не соответствует действующим нормативам, горожане могут обратиться в управляющую компанию либо оставить заявку на сайте сервиса «Открытая Казань» или по телефону: +7(843)236-41-23 или 063, говорится в сообщении на сайте мэрии города.

Татьяна Леухина