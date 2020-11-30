Минниханов наградил медалями «Ана даны — Материнская слава» двух жительниц Татарстана
Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил двух жительниц республики медалями «Ана даны — Материнская слава». Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Медали удостоились мать пятерых детей Альбина Салахиева (село Карелино, Балтасинский район РТ) и мать шестерых детей Юлия Меркурьева (село Кутема,. Черемшанский район РТ).
Женщины получают награду «за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций», говорится в тексте указа.
В минувший понедельник президент России Владимир Путин наградил семью Мухарлямовых из Балтасинского района Татарстана орденом «Родительская слава». Хабир и Алсу воспитывают 15 детей.
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