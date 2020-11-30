Матч «Рубина» против ЦСКА стал вторым по посещаемости в 16-м туре РПЛ
Игра между «Рубином» и московским ЦСКА в Казани вошла в список самых посещаемых матчей 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В воскресенье на стадион «Ак Барс Арена» пришел 7 671 зритель. По этому показателю матч в Казани стал вторым по посещаемости в туре.
Больше всего болельщиков было на игре в Ростове-на-Дону, где победу местного «Ростова» над «Динамо» (4:1) увидели 12 128 зрителей.
Тройку самых посещаемых матчей тура замкнула встреча в Москве между «Спартаком» и волгоградским «Ротором» (2:1). На «Открытие Арену» пришли 6 429 болельщиков.
Подробнее об итогах матча между «Рубином» и ЦСКА можно почитать в материале «Реального времени».СпортФутбол
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