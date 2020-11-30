В Нижнекамске может появиться филиал школы «СОлНЦе»

В Нижнекамске планируют открыть филиал казанского олимпиадно-научного центра «СОлНЦе». Директор школы Павел Шмаков встретился с мэром города Айдаром Метшиным в Казани.

Фото: e-nkama.ru

Они вместе изучили работу образовательного учреждения и познакомились со школьниками.

Фото: e-nkama.ru

«Наша школа ориентирована на ребенка, который чем-то увлечен, чего-то хочет в интеллектуальной области. Среди интересов ребенка может быть как математика, так и поэзия, как робототехника, так и шахматы. Мы не ставим обязательным условием одаренность ребенка», — передает слова Шмакова пресс-служба Нижнекамского района.

Ожидается, что в декабре руководство школы «СОлНЦе» приедет в Нижнекамск.



В декабре прошлого года на расширение здания школы «СОлНЦе» в Казани было выделено 174 млн рублей из бюджета республики. Образовательное учреждение открылось в 2013 году.



Татьяна Леухина