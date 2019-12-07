На пристрой к школе «СОлНЦЕ» выделили 174 млн рублей

На расширение здания школы «СОлНЦЕ» в Казани было выделено 174 млн рублей из бюджета республики. В образовательном учреждении появился пятиэтажный блок площадью 2,5 тыс. кв. метров.

Новый пристрой осмотрел сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов.

На первом этаже расположился вестибюль, холл, обеденный зал на 84 посадочных места, кухня, санузлы и медпункт. На втором и третьем этажах пристроя оказались аудитории, лаборантские, служебные помещения. На четвертом этаже — терраса, зал для музыкальных занятий. Гардероб и технические помещения расположились на цокольном этаже. Все помещения оснащены необходимым оборудованием и мебелью.

Школа-интернат «СОлНЦе» открылась в центре Казани в 2013 году. На сегодняшний день здесь обучаются 135 детей. Основное здание школы 1859 года постройки располагается в историческом центре Казани на ул. К.Наджми, 18, передает пресс-служба главы республики.