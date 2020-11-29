Мясников предупредил о новой эпидемии с большей смертностью

Фото: Олег Тихонов

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о важности разработки мер защиты из-за угрозы возникновения серьезных эпидемий с большим уровнем смертности. При этом коронавирус к таким не относится.

— Например «универсальную» вакцину против гриппа- нам грозит именно он, «птичий» или «свиной» рано или поздно гром грянет! Как пишут вирусологи: серьезная эпидемия в паре мутаций от нас! (Первая- переход от животных к человеку, вторая- от человека к человеку), — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: Ринат Назметдинов

Попытка создать универсальную вакцину от гриппа пока не увенчалась успехом. Пандемия коронавируса показала, что люди не были готовы к появлению такой инфекции. Но в то же время выяснилось, сколько требуется времени для разработки вакцины.

— Если придёт вирус со смертностью 35-40%, то к моменту появления такой вакцины погибнут десятки миллионов людей.

Врач добавил, что сейчас нужно сконцентрировать силы всех ученых именно на создание такой вакцины.

Ранее депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от коронавируса.

