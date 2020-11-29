«Уфа» дома разгромила «Тамбов», Беленов отбил пенальти

«Уфа» дома разгромно обыграла «Тамбов» (4:0) в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Голы в составе уфимского клуба забивали Жамалетдинов (дубль), Камилов и Мрзляк. При счете 1:0 в пользу «Уфы» в составе «Тамбова» за вторую желтую карточку был удален защитник Грицаенко.

На 74-й минуте вратарь хозяев Беленов спас свою команду после удара Чуперки с пенальти.

Отметим, что три первых гола в ворота «Тамбова» были забиты дальним ударом.

Благодаря этой победе «Уфа» набрала» 10 очков и ушла с последнего места. Теперь команда Рашида Рахимова занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

«Уфа» — «Тамбов» — 4:0 (2:0)

Голы:

1:0 — 10, Жамалетдинов (Данченко);

2:0 — 45, Камилов (Морозов);

3:0 — 54, Жамалетдинов (Данченко);

4:0 — 79, Мрзляк (Сысуев).