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«Уфа» дома разгромила «Тамбов», Беленов отбил пенальти

16:32, 29.11.2020
«Уфа» дома разгромила «Тамбов», Беленов отбил пенальти
Фото: vk.com/ufafc

«Уфа» дома разгромно обыграла «Тамбов» (4:0) в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Голы в составе уфимского клуба забивали Жамалетдинов (дубль), Камилов и Мрзляк. При счете 1:0 в пользу «Уфы» в составе «Тамбова» за вторую желтую карточку был удален защитник Грицаенко.

На 74-й минуте вратарь хозяев Беленов спас свою команду после удара Чуперки с пенальти.

Отметим, что три первых гола в ворота «Тамбова» были забиты дальним ударом.

Благодаря этой победе «Уфа» набрала» 10 очков и ушла с последнего места. Теперь команда Рашида Рахимова занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

«Уфа» — «Тамбов» — 4:0 (2:0)
Голы:
1:0 — 10, Жамалетдинов (Данченко);
2:0 — 45, Камилов (Морозов);
3:0 — 54, Жамалетдинов (Данченко);
4:0 — 79, Мрзляк (Сысуев).

Фото: vk.com/ufafc
СпортФутбол
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