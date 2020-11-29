В Казани сгорел автобус на улице Тукаевской — фото и видео из соцсетей

Фото: кадр видео из соцсети

В Казани на улице Тукаевской сгорел автобус. О произошедшем сообщили пользователи соцсети.

Фото: кадр видео из соцсети

Автобус на линии загорелся около 12.20. Судя по опубликованным в соцсетях видео, огонь объял весь автобус. Пламя было таким сильным, что никто их очевидцев не рискнул тушить огонь своими силами.



Фото: кадр видео из соцсети

Прибывшие пожарные смогли потушить огонь за несколько минут.

Подробности происшествия выясняются.

Ранее в соцсетях появилось видео пожара в Старо-Татарской слободе.



Ольга Плешкова