В Казани сгорел автобус на улице Тукаевской — фото и видео из соцсетей
В Казани на улице Тукаевской сгорел автобус. О произошедшем сообщили пользователи соцсети.
Автобус на линии загорелся около 12.20. Судя по опубликованным в соцсетях видео, огонь объял весь автобус. Пламя было таким сильным, что никто их очевидцев не рискнул тушить огонь своими силами.
Прибывшие пожарные смогли потушить огонь за несколько минут.
Подробности происшествия выясняются.
Ранее в соцсетях появилось видео пожара в Старо-Татарской слободе.
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