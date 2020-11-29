Новости происшествий

14:06 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани сгорел автобус на улице Тукаевской — фото и видео из соцсетей

12:56, 29.11.2020 1
В Казани сгорел автобус на улице Тукаевской — фото и видео из соцсетей
Фото: кадр видео из соцсети

В Казани на улице Тукаевской сгорел автобус. О произошедшем сообщили пользователи соцсети.

Фото: кадр видео из соцсети

Автобус на линии загорелся около 12.20. Судя по опубликованным в соцсетях видео, огонь объял весь автобус. Пламя было таким сильным, что никто их очевидцев не рискнул тушить огонь своими силами.

Фото: кадр видео из соцсети

Прибывшие пожарные смогли потушить огонь за несколько минут.

Подробности происшествия выясняются.

Ранее в соцсетях появилось видео пожара в Старо-Татарской слободе.

Ольга Плешкова
ПроисшествияАвтоОбщество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:13
    Опасно!чабаны за рулем.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем