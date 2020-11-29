В МЧС РТ назвали предварительную причину пожара в доме в Старо-Татарской слободе

Фото: МЧС РТ

По данным пресс-службы МЧС Татарстана, пожар в доме в Старо-Татарской слободе по улице Каюма Насыри, 31 произошел в 23.14 28 ноября.

Дом электрифицирован, негазифицирован, АПС не оборудован, в нем никто не проживал. На момент прибытия происходило горение кровли по всей площади, горение внутри дома. Входная дверь была заперта.

Для тушения пожара спасатели установили выдвижную лестницу на чердачное помещение с фасадной части здания, подали ствол УРСК-50 на тушение кровли, вскрыли металлическую дверь на чердак, приступили к вскрытию конструкций кровли.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Крыша дома сгорела, частично пострадало потолочное перекрытие и частично внутренняя стена на общей площади 50 кв. м. Предварительная причина возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.



Ранее в соцсетях появилось видео пожара в Старо-Татарской слободе. Пожар не затронул соседний объект культурного наследия.



Ольга Плешкова