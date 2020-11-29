Пожар в Старо-Татарской слободе в Казани не затронул соседний объект культурного наследия

Ночной пожар в Старо-Татарской слободе в Казани не затронул объект культурного наследия, расположенный по соседству. Об этом с места происшествия сообщает корреспондент «Реального времени».

Фото: realnoevremya.ru

В пострадавшем здании полностью выгорело помещение под крышей, при этом фасад почти не пострадал. По соседству располагается объект культурного наследия — дом известного звукорежиссера, народного артиста АСССР Исмая Шамсутдинова. Огонь его не затронул.

Фото: realnoevremya.ru

В Апанаевской мечети, расположенной рядом, «Реальному времени» рассказали, что дом пустовал, в нем никто не проживал. В результате ночного пожара никто не пострадал.

Фото: realnoevremya.ru

В мечети также предположили, что в здании произошло замыкание электропроводки. Точную причину возгорания установят в МЧС.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в соцсетях появилось видео пожара в Старо-Татарской слободе.



Ольга Плешкова