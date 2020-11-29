Рустам Минниханов поздравил свою маму с Днем матери

Фото: кадр видео из соцсети

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил свою мать Васигу Мубараковну с Днем матери. Он опубликовал на своей странице в соцсети ролик, состоящий из фотографий семейного архива Миннихановых.

Ролик сопровождается известной композицией «Мама».

«Сегодня День Мамы. Давайте обнимем самого родного человека. Рай под ногами матерей», — подписал ролик президент Татарстана.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем народного единства.



Ольга Плешкова