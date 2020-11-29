Рустам Минниханов поздравил свою маму с Днем матери
Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил свою мать Васигу Мубараковну с Днем матери. Он опубликовал на своей странице в соцсети ролик, состоящий из фотографий семейного архива Миннихановых.
Ролик сопровождается известной композицией «Мама».
«Сегодня День Мамы. Давайте обнимем самого родного человека. Рай под ногами матерей», — подписал ролик президент Татарстана.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем народного единства.
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