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Рустам Минниханов поздравил свою маму с Днем матери

09:34, 29.11.2020
Рустам Минниханов поздравил свою маму с Днем матери
Фото: кадр видео из соцсети

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил свою мать Васигу Мубараковну с Днем матери. Он опубликовал на своей странице в соцсети ролик, состоящий из фотографий семейного архива Миннихановых.

Ролик сопровождается известной композицией «Мама».

«Сегодня День Мамы. Давайте обнимем самого родного человека. Рай под ногами матерей», — подписал ролик президент Татарстана.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем народного единства.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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