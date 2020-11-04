Минниханов поздравил татарстанцев с Днем народного единства

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем народного единства. В своем праздничном обращении он обратил внимание, что «этот праздник объединяет в себе немеркнущие идеалы гражданственности и патриотизма».

«Яркими примерами единства татарстанцев, их верности принципам мирного развития и созидания стало возрождение уникальных памятников прошлого — Древнего Болгара и острова-града Свияжска, воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря и строительство Болгарской исламской академии», — говорится в обращении Минниханова.

Президент РТ напомнил, что 2021 год в республике объявлен годом родных языков и народного единства. Это, по его словам, способствует гражданскому согласию и укреплению мира между нациями и конфессиям.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Отметил Минниханов в своем обращении и «искреннее стремление татарстанцев служить своему Отечеству».