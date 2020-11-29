В Казани девушка пожаловалась на изнасилование на новогоднем корпоративе

В Казани 18-летняя девушка заявила в полицию об изнасиловании. Она рассказала в полиции, что на предновогоднем корпоративе над ней надругался коллега.

Как передает «Татарстан 24», девушка и молодой человек около года работают вместе в ресторанной сфере. Коллектив отмечал корпоратив в арендованном коттедже в Авиастроительном районе. Наутро после праздника девушка обратилась с заявлением в полицию.

Подозреваемый живет с ней в одном доме, его задержали. Он признался, что интимная близость действительно была, однако уверяет, что все произошло по взаимному согласию.



Ранее в Татарстане обвиняемый в изнасиловании экс-гаишник отказался от дачи показаний.



Ольга Плешкова