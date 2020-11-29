В Казани девушка пожаловалась на изнасилование на новогоднем корпоративе
В Казани 18-летняя девушка заявила в полицию об изнасиловании. Она рассказала в полиции, что на предновогоднем корпоративе над ней надругался коллега.
Как передает «Татарстан 24», девушка и молодой человек около года работают вместе в ресторанной сфере. Коллектив отмечал корпоратив в арендованном коттедже в Авиастроительном районе. Наутро после праздника девушка обратилась с заявлением в полицию.
Подозреваемый живет с ней в одном доме, его задержали. Он признался, что интимная близость действительно была, однако уверяет, что все произошло по взаимному согласию.
Ранее в Татарстане обвиняемый в изнасиловании экс-гаишник отказался от дачи показаний.
комментарии
Уже прошёл?
Дурачок-коллега пожалел 500 рублей на проститутку?
И вся жизнь под откос?
Где воспитание, образование и культура?
Ладно глупые паррни.
А девушки ведь будущие Матери.
Всех с Днём Матери.
Матерям здоровья, мира и благополучия.
Все мы вышли из Матерей.