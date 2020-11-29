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В Казани девушка пожаловалась на изнасилование на новогоднем корпоративе

08:36, 29.11.2020 1
В Казани девушка пожаловалась на изнасилование на новогоднем корпоративе
Фото: realnoevremya.ru

В Казани 18-летняя девушка заявила в полицию об изнасиловании. Она рассказала в полиции, что на предновогоднем корпоративе над ней надругался коллега.

Как передает «Татарстан 24», девушка и молодой человек около года работают вместе в ресторанной сфере. Коллектив отмечал корпоратив в арендованном коттедже в Авиастроительном районе. Наутро после праздника девушка обратилась с заявлением в полицию.

Подозреваемый живет с ней в одном доме, его задержали. Он признался, что интимная близость действительно была, однако уверяет, что все произошло по взаимному согласию.

Ранее в Татарстане обвиняемый в изнасиловании экс-гаишник отказался от дачи показаний.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:41
    Новый год уже был?
    Уже прошёл?
    Дурачок-коллега пожалел 500 рублей на проститутку?
    И вся жизнь под откос?
    Где воспитание, образование и культура?
    Ладно глупые паррни.
    А девушки ведь будущие Матери.
    Всех с Днём Матери.
    Матерям здоровья, мира и благополучия.
    Все мы вышли из Матерей.
    Ответить
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