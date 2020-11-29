Казань попала в список самых популярных авиа— и ж/д направления по России

Казань вошла в список популярных авиа и ж/д направлений этой осени. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip

Лидерами по популярности авианаправлений стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Также часто покупали билеты в Казань, Симферополь, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Екатеринбург, Ростов-на-Дону.

Фото: realnoevremya.ru

На поезде чаще всего россияне предпочитали поездки в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар. Затем по популярности идут Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, Адлер и Казань, сообщает RT.



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Ольга Плешкова