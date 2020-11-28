«Салават Юлаев» обменял Сошникова в ЦСКА на Науменкова

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников перешел в ЦСКА в обмен на защитника Михаила Науменкова. Об этом сообщил генеральный директор уфимского клуба Александр Курносов.

«Да, мы поменяли Сошникова на Науменкова. Это простой обмен «один на один», других условий нет. Иных вариантов по обмену Сошникова у нас не было. Мы не собираемся усиливать линию атаки после перехода Сошникова. У нас очень много молодых игроков. Думаю, мы справимся своими силами», — приводит слова Курносова РИА «Новости».

Фото: vk.com/hcsalavat

Напомним, ранее сообщалось, что Сошников недоволен своей ролью в команде и намерен покинуть уфимский клуб. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим снайпером «Салавата Юлаева».

Науменков последние шесть лет провел в ЦСКА. В нынешнем сезоне в активе защитника 25 матчей в КХЛ, в которых он набрал 6 (3+3) очков при коэффициенте полезности "+8".