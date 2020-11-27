Шевченко: «Сошников не хочет оставаться в «Салавате Юлаеве»

Известный российский журналист и эксперт по КХЛ Алексей Шевченко сообщил о причинах возможного обмена нападающего «Салавата Юлаева» Никиты Сошникова. По его словам, хоккеист больше не хочет выступать за уфимский клуб.



«Новость «Салават Юлаев» ищет обмен для Никиты Сошникова» следует читать по-другому. Это Никита Сошников не хочет оставаться в клубе. Проблема исключительно в его роли на площадке.

Интересная ситуация. «Салават Юлаев», имея такой актив, захочет получить достойную компенсацию. И это всегда проблема. Пожелаем уфимцам выкрутиться из этого положения, а Никите найти хороший вариант. Тут нет правых или виноватых, это даже не скандал, а житейская история», — написал Шевченко в своем телеграм-канале.

Алексей Шевченко. Фото: скриншот видео

Напомним, ранее появилась информация о возможном обмене Сошникова в другой клуб КХЛ. По данным источника, «Салават Юлаев» уже ищет варианты трудоустройства хоккеиста.

В нынешнем сезоне Сошников провел 21 матч, в которых отметился 17 (4+13) набранными очками при показателе полезности «-10». В прошлом регулярном чемпионате нападающий стал лучшим снайпером команды, забросив 27 шайб.