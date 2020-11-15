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Два ребенка пострадали в лобовом столкновении в Татарстане

09:44, 15.11.2020
Два ребенка пострадали в лобовом столкновении в Татарстане
Фото: ГИБДД по РТ

В Татарстане четыре человека, в числе которых двое детей, пострадали в лобовом столкновении на дороге Керекес — Карманово в районе аэропорта Бегишево.

ДТП произошло вчера днем. По информации издания «Вести КАМАЗа», водитель автомобиля Hyndai Creta превысил безопасную скорость, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ-2114. В результате пострадали оба водителя, а также два ребенка школьного возраста в отечественной легковушке.

Все пострадавшие доставлены в больницу. У одного из детей диагностирована травма позвоночника.

Ранее в Казани один автобус влетел во второй.

Общество Татарстан
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