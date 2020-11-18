В Нижнекамском районе спасли человека, провалившегося под лед, — это первый случай за эту зиму

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

На телефон единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Нижнекамского района поступило сообщение о человеке, провалившемся под лед в 100 метрах от берега со стороны д. Березовая Грива.

О происшествии оповестили все службы, на место выехали спасатели станции ОСВОД, пожарно-спасательный отряд ФПС по РТ, оперативная группа Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники ГИМС, экипаж полиции и бригада медиков Нижнекамской ЦРБ.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

На месте выяснилось, что жителя Нижнекамска 1947 года рождения своими силами спас заявитель Иван Баров 1967 года рождения, тоже житель Нижнекамска. Чтобы утопающий держался на воде, Баров бросал ему толстые ветки, потом он подал ему на веревке рыбацкие сани. Таким образом он вытащил пострадавшего на берег.

Толщина льда в том месте — всего 3—4 см. Стоит запрещающий аншлаг. Медики выявили у пострадавшего общее переохлаждение и алкогольное опьянение, сейчас его госпитализировали в НЦРБ. Его ждет штраф в размере до 2 тысяч рублей за выход на лед менее 7 см.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС Татарстана начали круглосуточное дежурство на водоемах из-за образования льда.