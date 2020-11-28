Минниханов о сфере промбезопасности: «Пользоваться шарашкиными конторами неправильно»

На очередном заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» врио ректора КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков рассказал, как готовятся специалисты по промышленной безопасности, и предложил создать специальный центр.

«Образование ведется так: «нужна бумага — получи корочку», проводится «натаскивание на тесты», что похоже на «торговлю корочками», — рассказывал он начистоту.

По его словам, обучающие не видят реального производства, не знают, насколько устарело производство, что и представляет реальную угрозу безопасности.



Фото: tatarstan.ru

Казаков предложил включить в обучающий консорциум Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ), Казанский архитектурно-строительный университет (КГАСУ) и Казанский энергетический университет (КГЭУ), которые должны дать не только знания в этой области, но и специальные допуски к работе еще во время учебы в вузе.

Президент Татарстана Рустам Минниханов согласился, что эту нишу занимают всевозможные фирмы.

«Неправильно сотрудничать с «шарашкиными конторами», которые «торгуют корочками» в сфере промбезопасности», — заявил президент во время заседания и посоветовал сделать так, чтобы во время учебы студенты получили допуски к работе.

Подробнее о заседании Совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинг» читайте в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова