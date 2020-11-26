В Нижнекамске построено недостаточно жилья — ОНФ

В Нижнекамске построено недостаточно жилья, выяснили авторы исследования об обеспеченности жильем российских городов. Всего «плачевная ситуация» наблюдается в 511 городах.

Большинство городов, в которых не хватает жилья, сосредоточены в Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах. Более 70% — малые города с населением до 50 тыс. человек, рассказал директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В то же время в этот список попали 47 городов с населением более 100 тысяч человек, передает ТАСС. Среди них Нижнекамск, Волжский, Комсомольск-на-Амуре, Мурманск, Новокузнецк, Магнитогорск, Нижний Тагил, Нижневартовск, Орехово-Зуево, Шахты.

Согласно исследованию, за 2020 год объем текущего строительства в среднем по России снизился на 15%. При этом в 17 регионах России строительство жилья застройщиками либо не ведется, либо находится на низком уровне.