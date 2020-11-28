Путешественники по России рассказали, чем им запомнился отдых в 2020 году

Путешественники по России рассказали, чем им запомнился отдых внутри страны. Опрос провел аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Выяснилось, что 28% путешественников посетили новые для себя места. 21% опрошенных признались, что поразились красотой природы. Столько же человек назвали отдых неплохим.

Фото: realnoevremya.ru

19% респондентов отметили снижение цен. Около 8% заметили улучшение сервиса, а 3% удивились гастрономическим точкам на карте, передает RT.



Ранее казанскую улицу Баумана включили в карту культурных брендов России «Живое наследие».



Ольга Плешкова