Путешественники по России рассказали, чем им запомнился отдых в 2020 году
Путешественники по России рассказали, чем им запомнился отдых внутри страны. Опрос провел аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.
Выяснилось, что 28% путешественников посетили новые для себя места. 21% опрошенных признались, что поразились красотой природы. Столько же человек назвали отдых неплохим.
19% респондентов отметили снижение цен. Около 8% заметили улучшение сервиса, а 3% удивились гастрономическим точкам на карте, передает RT.
Ранее казанскую улицу Баумана включили в карту культурных брендов России «Живое наследие».
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