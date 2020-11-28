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Жители Набережных Челнов могут принять участие в обсуждении изменений Устава города

00:32, 28.11.2020
Жители Набережных Челнов могут принять участие в обсуждении изменений Устава города
Фото: nabchelny.ru

Жители Набережных Челнов могут принять участие в обсуждении изменений Устава города. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

До 10 декабря жители города могут направить в письменной форме свои предложения относительно необходимых изменений в Уставе.

Публичные слушания проекта по внесению изменений пройдут в мэрии Набережных Челнов 14 декабря в 14:00 (проспект Х. Туфана, 23, зал 400).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ноябре в Набережных Челнах на заседании горсовета депутат от «Коммунистов России» Татьяна Гурьева назвала пять главных проблем горожан, которые нужно решать в первую очередь. Среди них отсутствие условий для осуществления конституционного права на жилище, многодетные семьи с тремя детьми и другие.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан
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