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В Набережных Челнах депутат озвучила пять главных проблем города

09:41, 18.11.2020 4
В Набережных Челнах депутат озвучила пять главных проблем города
Фото: wikimedia.org Захидулла

В Набережных Челнах на заседании городского совета депутат от «Коммунистов России» Татьяна Гурьева назвала пять главных проблем горожан, которые нужно решать в первую очередь.

Депутат обратила внимание на пострадавших по делу главы агентства недвижимости «Респект» Албины Созоновой. Среди них — простые граждане, которые хотели купить жилье на свои небольшие сбережения и кредиты. Гурьева отметила: многие потерпевшие считают, что расследование уголовного дела проводится ненадлежащим образом, с нарушением их законных прав.

Вторая проблема челнинцев в том, власти не создают условия для осуществления конституционного права граждан на жилище. Сейчас нужно строить социальное жилье, поскольку ипотека для многих неподъемна, считает депутат.

Фото: nabchelny.ru

Третья проблема — многодетные семьи с тремя детьми. Гурьева рассказала, что к ней обратились представители инициативной группы, которая объединила 150 семей. Они хотят восстановить свои законные права на соцподдержку от государства. На федеральном уровне для семей с тремя детьми установлен существенный перечень льгот, а в республике они их практически лишены, в отличие от семей с четырьмя и более детьми.

Не осталась и без внимания проблема обеспечения бесплатным питанием детей в школах.

— Если в нашем бюджете нет денег, то можно обратиться к республиканским, российским властям. По сообщениям СМИ, деньги есть. В том числе в Фонде национального благосостояния — 13 трлн рублей, золотовалютные резервы — 60 трлн. За три месяца пандемии разбогатели за счет простого народа почти на 5 трлн рублей 10 российских олигархов. А семьям не на что кормить детей! Позор!

Четвертой городской проблемой коммунистка назвала тему с автобусами. Ну а самой тяжелой Гурьева считает ситуацию с пандемией коронавируса. По ее мнению, статистика не соответствует действительности, многие лишены права на бесплатные лекарства, передает chelny-biz.ru.

Ранее сообщалось, что в экономику Набережных Челнов в 2020 году привлекли 15 млрд рублей, в том числе в рамках реализации национальных проектов — 2,5 млрд рублей.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 18 ноя
    Самая главная проблема Челнов - это плохая экология. Она затрагивает всех жителей города.
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  • Анонимно 18 ноя
    Наплодятся потом потом помощи просят. Думать сначала надо, сможешь ли прокормить...
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    Анонимно 18 ноя
    Правильно, на месте городов должны расти леса. Планете Земля люди только наносят вред.
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  • Анонимно 19 ноя
    во-во)
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