В Казани в убийстве 85-летнего мужчины подозревают его сына

В Казани в убийстве 85-летнего мужчины подозревается его 49-летний сын. Тело пенсионера нашли в его квартире, где он проживал с сожительницей и сыном.

Как сообщают новости телеканала «Татарстан 24», подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он нанес отцу побои, после которых тот умер. Сожительница пенсионера в это момент находилась в квартире.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Ранее в прокуратуре РТ сообщили, что 61-летнего казанца признали виновным в убийстве сожительницы табуреткой.



Татьяна Демина