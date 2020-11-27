Жителя Казани осудили на семь лет за убийство сожительницы

В Казани 61-летнего местного жителя признали виновным в совершении убийства сожительницы. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.



Установлено, что в июне этого года подсудимый в компании сожительницы распивал спиртные напитки в своей квартире на улице Парковой. Во время застолья из-за личных неприязненных отношений он нанес ей по меньшей мере девять ударов по телу и голове деревянной ножкой от табурета. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Фото: realnoevremya.ru

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что на жителя Челнов, зарубившего молодого человека своей бывшей жены, завели второе уголовное дело.

Маргарита Головатенко