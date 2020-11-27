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Игроки сборной России Миранчук и Черышев заразились коронавирусом

22:40, 27.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Игроки сборной России Миранчук и Черышев заразились коронавирусом
Фото: Twitter.com

Два игрока сборной России по футболу сдали положительные тесты на коронавирус.

Заражения зафиксированы у полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и нападающего «Валенсии» Дениса Черышева. Оба игрока участвовали в последнем матче сборной России в Лиге наций против команды Сербии (0:5).

Денис Черышев. Фото: Twitter.com

При этом представители футболистов сообщили, что игроки чувствуют себя хорошо, никаких симптомов болезни у Миранчука и Черышева нет. Оба ушли на самоизоляцию до получения отрицательных тестов на коронавирус.

Напомним, ранее сообщалось о госпитализации бывшего тренера сборной России Георгия Ярцева.

СпортФутбол
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