Бывший тренер сборной России Георгий Ярцев госпитализирован

Бывший тренер «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Ярцев госпитализирован. У специалиста диагностирована пневмония. Об этом сообщил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков, где Ярцев занимает пост вице-президента клуба.

«Ярцев действительно госпитализирован, он сейчас в больнице с подозрением на пневмонию. Тест на коронавирус у него отрицательный. Чувствует себя хорошо, общаемся каждый день», — сказал Худяков.

Павел Худяков. Фото: fc-tambov.ru

Ярцев возглавлял сборную России с 2003 по 2005 год. Именно под его руководством россияне уступили команде Португалии со счетом 1:7.

Напомним, ранее стало известно, что футболисты «Тамбова» намерены бойкотировать игру со «Спартаком» в РПЛ из-за долгов по зарплате.