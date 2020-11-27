Жительница Казани лишилась денег при покупке лыжных ботинок в интернете
Жительница Казани лишилась 3,5 тыс. рублей при попытке приобрести лыжные ботинки в интернете. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МВД.
Потерпевшая позвонила по номеру, указанному в объявлении о продаже. Продавец продиктовал ей номер, на который она перечислила оговоренную сумму денег. После этого злоумышленник перестал отвечать на звонки.
Женщина обратилась в полицию. Задержанный 22-летний мужчина свою вину признал и вернул потерпевшей все деньги.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 стать 159 УК РФ (Мошенничество).
Ранее в МВД по Татарстану сообщили, что жительница Альметьевска лишилась около 10 тыс. рублей при попытке купить в интернете щенка породы бивер-йоркширский терьер.
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