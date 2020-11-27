Жительница Казани лишилась денег при покупке лыжных ботинок в интернете

Жительница Казани лишилась 3,5 тыс. рублей при попытке приобрести лыжные ботинки в интернете. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МВД.

Потерпевшая позвонила по номеру, указанному в объявлении о продаже. Продавец продиктовал ей номер, на который она перечислила оговоренную сумму денег. После этого злоумышленник перестал отвечать на звонки.

Женщина обратилась в полицию. Задержанный 22-летний мужчина свою вину признал и вернул потерпевшей все деньги.

Фото: realnoevremya.ru

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 стать 159 УК РФ (Мошенничество).

Ранее в МВД по Татарстану сообщили, что жительница Альметьевска лишилась около 10 тыс. рублей при попытке купить в интернете щенка породы бивер-йоркширский терьер.



Татьяна Демина