Жительница Альметьевска лишилась денег при попытке купить щенка в интернете

Жительница Альметьевска лишилась около 10 тысяч рублей при попытке купить щенка в интернете. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Женщина нашла в сети объявление о продаже щенка породы бивер-йоркширский терьер за 16 тыс. рублей. Продавец потребовал от потерпевшей залог в размере 7 тысяч рублей на свой счет в обход безопасной сделки через сайт бесплатных объявлений.

Перейдя по отправленной злоумышленницей ссылке для оплаты, дочь заявительницы ввела данные банковской карты, после чего у нее списали 7 тысяч рублей. Утром женщина обнаружила, что с ее карты были совершены другие покупки в интернете на сумму свыше 2 тысяч рублей.

Фото: pexels.com

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Личности злоумышленников устанавливаются.

Ранее в МВД по РТ сообщили, что в Казани у организации, распространяющей профессиональную косметику, мошенники похитили более 292 тыс. рублей при заказе нитриловых перчаток через интернет.



Татьяна Демина