«Дорожный» тендер на 320 млн рублей ушел к компании, реконструирующей «Бегишево»

АО «Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов» («Камдорстрой») выиграло тендер на 321 млн рублей на строительство дорог в Тукаевском районе Татарстана. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

Компания предложила цену в 320,17 млн рублей и обошла ООО «Волгадорстрой», также претендовавшее на контракт. По контракту компания должна будет построить несколько дорог в деревне Азьмушкино Тукаевского района.

«Камдорстрой» ранее проводил работы в Международном аэропорту «Казань», занимался реконструкцией аэродромной базы ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», работал в аэропорту «Красноярск» и многих других по всей России. Не так давно компания выиграла тендер на реконструкцию аэропорта «Бегишево» в Челнах.

Также компания занимается дорожным строительством — среди проектов на ее сайте упоминаются строительство и ремонт участков трассы М-7, автодороги ОЭЗ «Алабуга», а также Большое Казанское кольцо (старые его участки).

Александр Артемьев