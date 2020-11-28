Генпрокуратура готовит массовую проверку школ из-за ситуации с распространением наркотиков

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку в школах из-за ситуации с распространением наркотиков среди подростков.

По мнению надзорного ведомства, значительное количество преступлений, связанных с наркотиками, с участием несовершеннолетних указывает на доступность наркотиков для подростков. Высоким остается и число детей, погибших и отравившихся в результате употребления наркотиков.



Как отметили в Генпрокуратуре, «на доступность наркотических средств и психотропных веществ в подростковой среде указывает значительное количество совершаемых несовершеннолетними преступлений и правонарушений данной категории».

«Во многих случаях вовлеченными в наркооборот являются учащиеся образовательных организаций, должностные лица которых не принимают необходимых мер по раннему выявлению и профилактике употребления школьниками и студентами наркотиков», — говорится в документе за подписью Краснова.

Александр Артемьев