Сбербанк: Петр Колтыпин и Ильшат Гафуров подписали соглашение о партнерстве в сфере образования и здравоохранения

Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере образования и здравоохранения. Подписание состоялось в рамках онлайн-конференции Сбера «Цифровые тенденции в медицине».

Заключенное соглашение предусматривает взаимодействие в области здравоохранения, образования, науки, разработки и реализации профессиональных образовательных программ, а также по вопросам проведения совместных исследований и реализации научно-исследовательских проектов, программ и решений в сфере здравоохранения.

Также на прошедшей онлайн-конференции Сбера КФУ представил свой проект, а именно «Универсальная медицинская информационная система (МИС) на базе ИИ-решений для медицинских loT-устройств и диагностической техники».

Проект представляет собой платформенное медицинское решение, совместимое с облачной платформой SberCloud и суперкомпьютером «Кристофари». В состав платформы входит единая интеграционная шина для подключаемых систем и ряд алгоритмов программных стеков для поддержки принятия решения, а также интеллектуальной диагностики при использовании Medical IoT Wearables и медицинского диагностического оборудования.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Сбербанк является одним из лидеров цифровизации. Заключенное сегодня соглашение позволит нам расширить текущее сотрудничество с университетом посредством внедрения цифровых продуктов и решений Сбера, а также развивать совместные образовательные и научно-исследовательские проекты в сфере медицины».

Ильшат Гафуров, ректор Казанского федерального университета:

«Взаимодействие Казанского федерального университета со Сбербанком является долгосрочным и эффективным. С уверенностью могу сказать, что Сбербанк — это очень надежный партнер в области реализации совместных образовательных проектов и цифровых решений для медицинского направления».

Онлайн-конференция Сбера «Цифровые тенденции в медицине» прошла 27 ноября и собрала более 130 представителей сферы здравоохранения Республики Татарстан. Ключевой темой мероприятия стало знакомство с цифровыми тенденциями в современном мире и медицине.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»