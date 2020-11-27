В Казани проведут онлайн-концерт фестиваля «Добрая волна»

В субботу в Казани организуют онлайн-концерт культурно-благотворительного фестиваля «Добрая волна». Он ознаменует окончание первого отборочного тура фестиваля.

Концерт организуют в КЦ «Сайдаш», но живых зрителей на нем не будет, посмотреть мероприятие можно будет онлайн, рассказали организаторы фестиваля.

«Концерт будет проводиться без зрителей, но в оригинальном интересном формате для детей. Они не будут выступать перед пустым залом — ребята примут участие в телевизионной съемке, это для них новый интересный опыт», — прокомментировала директор Академии Игоря Крутого в Поволжье Елена Городецкая.

В концерте будут участвовать 12 детей, прошедших отборочный тур.

Финальный гала-концерт фестиваля и награждение победителей пройдет в столице Татарстана через год — 28 ноября 2021 года. В этом году из-за пандемии жюри фестиваля работает в Москве и рассматривает работы участников в видеоформате.

Ранее уже сообщалось, что в Казани готовятся к проведению четвертого фестиваля «Добрая волна», который проводится при поддержке Игоря Крутого.