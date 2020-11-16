В Казани в четвертый раз пройдет фестиваль «Добрая волна» при поддержке композитора Игоря Крутого

В Казани идет подготовка к фестивалю юных дарований «Добрая волна». Он проходит уже в четвертый раз при поддержке композитора Игоря Крутого, городского проекта «Добрая Казань» и фонда президентских грантов для детей, оказавшихся в трудной ситуации, сообщил сегодня во время «делового понедельника» начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

Ежегодно более тысячи детей со всей России принимают участие в конкурсе в номинациях «Вокал», «Игра на инструментах», «Жестовое пение», «Сценическое искусство», «Хореография». В этом году календарь отборочных этапов растянется на целый год, рассказал Азат Абзалов.

Старт будет дан в Казани. Отборы пройдут еще в семи городах России. Следующей осенью все победители региональных этапов встретятся на суперфинале в Татарстане.

На сегодняшний день поступило 50 заявок из разных городов России, сообщил начальник Управления культуры: из Казани, Набережных Челнов, Самары, Елабуги и Чебоксар.

Фото: kzn.ru/ Денис Гордийко

22 ноября жюри выберет лучших исполнителей. В состав жюри регионального этапа вошли республиканские и российские эксперты: певица Мария Семенова, музыкант и дирижер Данияр Соколков, артист Алексей Байков, директор академии Игоря Крутого Стелла Хачанянц.

12 лучших конкурсантов станут лауреатами отборочного тура и 28 ноября выступят на гала-концерте регионального этапа в КЦ «Сайдаш» в режиме онлайн, без зрителей.

Видеозаписи мастер-классов будут доступны для участников на youtube-канале. Расписание фестиваля можно найти на сайте и в аккаунтах «Доброй волны» в соцсетях.

В декабре 2019-го Игорь Крутой пообещал организовать музыкальный фестиваль «Новая волна» в Казани. Он заявил, что мероприятие переедет в Татарстан уже в 2020 году.

